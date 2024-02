Weimar. Das wird zum Tag der offenen Tür im staatlichen Berufsbildungszentrum „Janusz Korczak“ Weimar geboten.

Das staatliche Berufsbildungszentrum „Janusz Korczak“ Weimar, kurz SBBZ, lädt am Samstag, 3. Februar, 9 bis 12 Uhr, zum Tag der offenen Tür in die Lützendorferstraße 10. Wie es in der Pressemitteilung des Bildungszentrums heißt, beraten die Mitarbeitenden zu den Möglichkeiten, einen allgemeinbildenden Schulabschluss an einer berufsbildenden Schule zu absolvieren und zu den konkreten Bildungsgängen, die am SBBZ durchgeführt werden.

Besucher können sich in verschiedenen Bereichen der Ausbildung zum operationstechnischen Assistenten ausprobieren: chirurgische Händedesinfektion, Nähen und Knüpfen, minimalinvasive Chirurgie. Im Bereich der Zahntechniker können Klammern gebogen und Zähne aus Wachs modelliert werden.

Die Bildungsgänge Sozialassistent und Berufsfachschule Gesundheit und Soziales zeigen pflegerische Handlungen und Lagerungen. Als Mitmachaktion werden die instrumentalen Lerninhalte verschiedener sozialer Bildungsgänge präsentiert, wobei die Gitarre im Vordergrund steht. Der Projektgarten ist eines der Nachhaltigkeitsprojekte des SBBZ. KI-Module sollen in Aktion gezeigt werden, heißt es. Neben den Unterrichtsräumen werde auch das Wohnheim in der Carl-Gärtig-Straße 9 bis 15 geöffnet sein.

red