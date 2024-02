Pfiffelbach. 19 Interessenten für Abriss von Garagenkomplex in Pfiffelbach. Weniger gute Aussichten bei Beschaffung von neuem Feuerwehrfahrzeug.

Nach der Zwangspause durch Väterchen Frost stellt die Baubranche offenbar alle Signale für eine muntere Frühjahrsbelebung. Darauf deuten zumindest die vielen Bieter hin, unter denen die Landgemeinderäte am Montag für ihre Vergaben in Liebstedt final auswählen durften. „Wir erleben im Straßen- und Tiefbau eine enorme Resonanz zum Jahresbeginn – das haben wir in dem Umfang nicht oft“, erklärt Ronny Funk, der Hauptamtsleiter der Ilmtal-Weinstraße.