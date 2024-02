Weimar/Oberhof. Auch im Ski-Langlauf räumen Sportlerinnen und Sportler aus Weimar ordentlich ab.

Nachdem sich bereits Sportler aus Weimar über Goldmedaillen bei den Nationalen Winterspielen der Special Olympics freuen konnten – etwa Alexandra Katsch im Klettern oder Sophie Nowak im Eiskunstlauf – jubelt auch die Landenberger-Schule in Weimar. Im Ski-Langlauf über 50 Meter Gleiten setzte sich in Oberhof der 16-jährige Dustin Platzdasch vom Landenberger-Förderzentrum durch. Mia Schanze und Vanessa Aßmann, beide ebenfalls von Landenberger, belegten die Plätze 3 und 4. Der 5. Platz ging an Matthias Vostatek von der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein. An diesem Freitag stehen die letzten Wettkämpfe der Special Olympics in Thüringen auf dem Plan.

red