Berlstedt. Mit dem Beschluss des Stadtrates hat die Landgemeinde Am Ettersberg aber noch längst nicht für alle zu DDR-Zeiten bebauten Immobilien die Zukunft gesichert.

Der Verkauf zweier weiterer Anlagen mit Garagen aus DDR-Zeiten in Berlstedt ist erledigt: Der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg stimmte den Verträgen für die Komplexe unterhalb der Hottelstedter Straße sowie an der Straße des Friedens am Mittwochabend zu. Die Nutzer konnten die Bildung von Garagen-Gemeinschaften, die juristisch zum Kauf der Grundstücke befugt sind, diesmal zweifelsfrei nachweisen. Der Missstand, dass in der 1970er-Jahren durch eine DDR-Sonderregelung Garagen auf Grundstücken gebaut werden durften, die nicht den Nutzern gehörten, ist damit in diesen Fällen behoben.