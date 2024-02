Bad Sulza. Sportverein SG Medizin Bad Sulza lenkt teilweise ein bei Haltung zum Einzug des Jugendclubs ins Sportlerheim.

Nachdem sich im Vorfeld die Emotionen teilweise stark aufgestaut hatten, sind die Interessenvertreter im Streit um den Jugendclub am Mittwochabend am Runden Tisch zusammengetroffen – was die Wogen augenscheinlich zunächst geglättet hat.