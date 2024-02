Weimar. Staatskapelle Weimar spielt an drei Vormittagen ihr „Concerto Flautino“ mit Klängen aus dem Zoo.

Tierische Klänge von klassischen Instrumenten gibt es an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Studiobühne des DNT. Am Sonntag, Montag und Dienstag, den 4. bis 6. Februar, spielt jeweils um 10 Uhr die Staatskapelle Weimar ihr „Concerto Flautino“. Die Musikerinnen und Musiker entführen ihr Publikum, bestenfalls zwischen vier und sechs Jahren, klanglich in den Zoo: Wer die Ohren spitzt, kann dem gemütlichen Tapsen des alten Brummbären ebenso lauschen wie dem gereizten Zischen der Schlange, und mit den Affen von Ast zu Ast wirbeln. Mit einem Pinguin als Reiseführer tanzen die Kleinen und es entsteht ein fröhliches Fest.

Konzertpädagogin Kerstin Klaholz moderiert. Für alle drei Termine sind noch Karten erhältlich.

red