Weimar. Pfarrerin Charlotte Reinhold über das Gleichnis vom Sämann

Mutig die Wahrheit aussprechen und schauen, was passiert. Alle Liebe in die Erziehung der Kinder stecken und dann loslassen. Ein Versöhnungsangebot machen und abwarten, ob es die andere annimmt. So ist es mit dem Reich Gottes, sagt Jesus, „wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf (…) und der Same geht auf und er weiß nicht wie.“ (Mk 4,26-27)