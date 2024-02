Weimar. Stadtwirtschaft hat für Notfahrplan zu wenig Personal

In Weimar stehen seit dem Betriebsbeginn am frühen Morgen alle Stadtbusse still. Die Stadtwirtschaft musste ihr Vorhaben zu den Akten legen, beim Streik im Nahverkehr zumindest einen Notfahrplan auf die Beine stellen zu können. Maximal 2 der 88 Fahrerinnen und Fahrer hätten am Morgen den Dienst antreten wollen. Daher fiel die Entscheidung, alle Busse im Depot zu lassen.