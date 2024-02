Weimar. Elena Nesterenko spielt ein Klavierkonzert im Sophien- und Hufeland-Klinikum.

Im Sophien- und Hufeland-Klinikum gilt sie als „Artist in Residence“. Am Montagnachmittag, 5. Februar, nimmt Elena Nesterenko wieder Platz am Flügel im Foyer. Ab 16.30 Uhr spielt sie ein Klavierkonzert mit dem Titel „Ein Wintermärchen“ mit Sonaten, Preludes und anderer Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Sergei Rachmaninow und Pjotr Tschaikowski. Der Eintritt ist wie immer frei.

red