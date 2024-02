Apolda. Er wird der Höhepunkt in Apolda, der Faschingsumzug am Samstag, 10. Februar. Nun hat die finale Beratung dazu stattgefunden.

Gegen den Hunger ist vorgesorgt: Entlang der verkürzten Strecke des Apoldaer Faschingsumzuges 2024 werden fünf Imbiss-Standorte eingerichtet. Am Nachmittag des Samstags, 10. Februar, können Zuschauer und Mitwirkende also jederzeit Energie in Form von Rostbratwürsten, Rostbrätel, Getränken und Sonstigem nachladen, wobei die „Fressbuden“ in der August-Bebel-Straße, am Stadthaus, in der Goldgasse, am Kantplatz und auf dem Markt stehen werden. Denn beim kollektiven Feiern verbrennen sich die Kalorien rasch. Wenn es dazu noch kühl ist, umso mehr.