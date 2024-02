Weimar. Die Thüringer Tanzakademie lädt zum ersten Übungsabend des Jahres ein.

Den ersten Übungsabend des Jahres veranstaltet die Thüringer Tanzakademie am Samstag, 3. Februar, im Spiegelsaal der Kultur-Kirche in Weimar (Schubertstraße 23). Ab 19 Uhr ist die Tanzfläche frei für allerlei Tänze, von Walzer bis Salsa und von Foxtrott bis Disco-Fox. Wer zuvor erst die Grundlagen lernen möchte, für den starten Ende Februar wieder Grundkurse an der Tanzakademie, ebenso wie weiterführende und Spezialkurse. Die nächsten Jugendkurse beginnen im April.

