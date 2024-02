Weimar. Familienzentrum in Weimar lädt zum Gespräch.

Das Familienzentrum in der Abraham-Lincoln-Straße 37 lädt an diesem Samstag Regenbogenfamilien zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch ein. Beginn ist am 3. Februar um 15 Uhr. Das Nachmittagsbuffet findet in „Bring-and-Share“-Form statt, das heißt, dass Speisen mitgebracht und gemeinschaftlich gegessen werden können. Es besteht die Möglichkeit, sich mit bestimmten Themen intensiver zu befassen und sich Fachleute dazu einzuladen. Grit Demske organisiert das Treffen, die Gebühr pro Teilnehmenden beläuft sich auf zwei Euro, heißt es vom Familienzentrum.

Die „Eltern-Kind-Kreativwerkstatt“ lädt zudem am Dienstag, 13. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr zu einer bunten Faschingsparty ein, teilt das Familienzentrum noch mit.

red