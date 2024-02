Weimarer Land. Am Streik im öffentlichen Nahverkehr nahmen am Freitag auch Mitarbeiter der Personenverkehrsgesellschaft Weimarer (PVG) Land teil.

Ein Großteil der Busse der Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land (PVG) rückte am Freitag weder in Apolda noch in Weimar aus den Depots aus. Grund war ein Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Verdi hatte auch die Mitarbeiter der kreiseigenen Busgesellschaft aufgefordert, sich am Warnstreik in Weimar zu beteiligen.