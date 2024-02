Weimar. Liam Byrne will mit 70.000 Euro Förderung Lyra-Viol-Musik erforschen

Liam Byrne ist neuer Stipendiat des Glenn Gould Bach Fellowships, das seit 2020 von der Stadt Weimar verliehen wird. Byrne spielt die Viola da Gamba und will sich mithilfe des Stipendiats auf das englische Lyra-Viol-Repertoire des frühen 17. Jahrhunderts konzentrieren. „Diese intime und introspektive lautenähnliche Musik spielt mit den subtilsten Aspekten der Resonanz der Viola da Gamba, die sich allerdings mit traditionellen Aufnahmetechniken nicht so einfach festhalten lassen“, erklärt Liam Byrne, der sich am 14. April im Rahmen der Thüringer Bachwochen 2024 in Weimar vorstellen wird.

Das Fellowship ist mit 70.000 Euro jährlich dotiert, und die zugehörigen Projektkosten werden übernommen. Liam Byrnes Projekt verfolgt einen experimentellen Ansatz für die Aufnahme und Übertragung von Lyra-Viol-Musik und nutzt dieses Repertoire als Fallstudie, um allgemeinere Fragen zur Klangästhetik bei klassischen Musikaufnahmen zu stellen.

Liam Byrne ist einer der vielseitigsten Vertreter seines Fachs. Er hat in jungen Jahren mit führenden Ensembles für Alte Musik gespielt und aufgenommen. Im letzten Jahrzehnt arbeitete er auch häufig mit Komponisten, Volks- und Elektronikmusikern zusammen.

red