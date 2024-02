Bad Berka. „Da Vinci“ zum Selbst-Ausprobieren ist an zwei Besuchertagen die große Attraktion im Foyer der Zentralklinik.

Hunderte Besucher, die am Mittwoch und Donnerstag die offenen Türen der Zentralklinik Bad Berka nutzten, interessierten sich für Operationen mit dem OP-Roboter „Da Vinci“. Im Foyer konnten Gäste und Mitarbeiter die eigene Geschicklichkeit an dem Gerät testen. Unter den Besuchern waren auch Patienten, die bereits im vergangenen Jahr in der Zentralklinik mit „Da Vinci“ operiert wurden.