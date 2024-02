Weimar. Einen Teil des Briefwechsels mit Christian Gottfried Körner hat die Stiftung für eine sechsstellige Summe erworben.

Schiller hatte eine elegante Handschrift, geschwungen und gleichmäßig. Mit langen Anreden hielt er sich nicht auf, schrieb jedoch oft über Tage an einem Brief. Und zu seinem Dichterkollegen Goethe hatte er anfangs eine ganz eigene, nicht ganz wohlwollende Meinung. Das geht aus dem Konvolut an Briefen hervor, die die Klassik-Stiftung Weimar nun angekauft hat.