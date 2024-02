Bad Berka. Der Vorsitzende der Bad Berkaer Bürgerinitiative zur Senkung der Kommunalabgaben hat bereits konkrete Vorstellungen über mögliche erste Vorhaben.

Dirk Geyer fordert die Amtsinhaberin heraus: Der Vereinsvorsitzende der Bürgerinitiative (BI) zur Senkung der Kommunalabgaben aus Bad Berka tritt zur Kommunalwahl am 26. Mai als Landratskandidat für den Kreisverband der BIs im Weimarer Land an. Der 54-Jährige sitzt seit 2014 im Kreistag, ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Verbund BI/Freie Wähler und Vorsitzender im Bau- und Vergabeausschuss, außerdem sitzt er als berufener Bürger im Bauausschuss des Bad Berkaer Stadtrates. Den Großteil seines Berufslebens verbrachte der gelernte Heizungsmonteur in leitender Funktion im Personaldienstleistungs-Gewerbe.