Weimar. Semistationäre Einrichtung der Stadt wechselt von West nach Süd

Nach dem Standort in Weimar West wechselt die semistationäre Einrichtung der Stadt kommende Woche in den Süden. Nach Angaben der Verwaltung will der Städtische Ordnungsdienst den sogenannten Panzerblitzer in der Henry-van-de-Velde-Straße in Höhe des Klinikums stationieren. Der Ortswechsel muss nicht zwingend Montag stattfinden. Bei Bedarf kann der Blitzer zudem jederzeit an einen anderen Standort wandern.

red