Weimar. Binnen weniger Stunden sammelt Barbara Bunge mehr als 100 Unterschriften für den Verbleib der Unterhaltung in der Schillerstraße

Vor allem die „Lex Schillerstraße“ in der Neuregelung für die Straßenmusik in Weimar (wir berichteten mehrfach) sorgt weiter für Gesprächsstoff in der Kulturstadt. „Ich habe die Berichte gelesen, das geht mir sehr ans Herz“, sagte im Gespräch mit unserer Zeitung unsere Leserin Barbara Bunge. Sie ist seit Jahrzehnten eine regelmäßige Kaffeetrinkerin und Cafégängerin in der Schillerstraße und hat somit die Höhen und Tiefen der Straßenmusik-Qualität sehr häufig hautnah miterlebt.