Weimar. Bauhaus-Studierende zeigen, was sie in den zurückliegenden Monaten erdacht und erschaffen haben

Die Winterwerkschau an der Bauhaus-Universität liegt vollkommen in den Händen der Studierenden. Und so hatten sie auch das Wort bei der Eröffnung der Veranstaltung am Freitagabend. Während der Wind über den Campus pfiff und sich der Himmel dem kunstaffinen Publikum angemessen in pastelligem Abendrot präsentierte, sprachen Lucas Hedel vom Fachschaftsrat und Studentin Almut Nowack vor interessierten Mitstudierenden und Lehrpersonal.