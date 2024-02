Apolda. Premiere gefeiert hat jetzt das neue Stück, das das Apoldaer Amateurtheater in Utenbach auf die Bühne bringt.

Mit einer erfolgreichen Premiere ist das Ensemble des Apoldaer Amateurtheaters in die neue Spielzeit gestartet. In der vollbesetzten Vereinshalle in Utenbach wird in den kommenden Wochen mehrfach die Komödie „Und wer sind Sie ... ?“ von Jack Popplewell gegeben. Nächste Termine: 24. (19 Uhr) und 25. Februar 15 Uhr.