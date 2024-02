Apolda. Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Linke) lädt für den 6. Februar zur Bürgersprechstunde ein.

Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Linke) lädt am morgigen Dienstag, dem 6. Februar, zu einer Bürgersprechstunde ein. Interessierte können den Abgeordneten in seinem Wahlkreisbüro in Apolda, Ackerwand 11, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr antreffen und ihre Fragen, Probleme oder Vorschläge persönlich an ihn richten oder ihn in diesem Zeitraum unter Telefonnummer 03644/5182345 erreichen, um mit ihm zu diskutieren.