Weimar. Verein Weimarer Dreieck erinnert an Verstorbene vom 9. Februar 1945

Zum 79. Jahrestag des Bombenangriffs auf das Gustloff-Werk wird am Freitag, 9. Februar, wieder der Opfer gedacht. So lädt der Verein Weimarer Dreieck um 14 Uhr zum Treffen und Innehalten an der Gedenktafel Ecke Andersenstraße/Kromsdorfer Straße. Als im Februar 1945 das Rüstungswerk Gustloff im Norden Weimars angegriffen wurde, starben hunderte KZ-Häftlinge. Viele von ihnen mussten in der Werkzeugmaschinenfabrik Zwangsarbeit verrichten.

