Weimar. Alle zwei Wochen wird mit Trödelmärkten in der Johanneskirche Geld gesammelt. Spendenbedürftigte können sich noch bis zum 15. März melden.

Das Kindertageteam an der Johanneskirche Weimar führt alle 14 Tage einen Trödelmarkt und einen Kreativmarkt durch. Den Erlös dieser ehrenamtlichen Tätigkeit spendet das Team jährlich an Projekte für und mit Kindern. Jetzt ist es wieder so weit. Vereine und Initiativen, die Spenden benötigen, können sich bis zum 15. März beim Kindertageteam bewerben. Die Bewerbungsunterlagen können online heruntergeladen werden. Im April sollen die ausgewählten Projekte informiert und die Spenden übergeben werden. Der nächste Johanneströdelmarkt ist am 11. Februar von 18 bis 20 Uhr geplant.

Weitere Infos gibt es unter www.kindertage-weimar.de, Rückfragen per E-Mail an info@kindertage-weimar.de.

red