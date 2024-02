Weimar. Schmuck basteln, sich verkleiden und das Museum erkunden können Kinder und Familien in den Ferien.

Das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens bietet in den nächste Woche beginnenden Winterferien wieder abwechslungsreiche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an. Archäologie wird dort altersgerecht und spannend präsentiert. Noch kann man sich für die Ferienspiele anmelden.

Los geht es am 10. Februar, 10 Uhr, mit dem Glasperlendrehen, das Glaskünstlerin Diana Langbein vermittelt. Um 14 Uhr geht es um historisch korrekte Kostüme bei der Familienführung „Verkleiden – aber richtig!“ samt Kostümprobe. Am 13. Februar gibt es von 17 bis 18.30 Uhr halbstündlich Taschenlampenführungen durch das Museum. Bei „Fürstlich gegürtet in der Eisenzeit“ werden am 15. Februar um 10, 13 und 15 Uhr Bronzegürtel und Armreife hergestellt.

Anmelden kann man sich an der Museumskasse (Telefon: 0361/573223331), bei der Museumspädagogik (Telefon.: 0361/573223330) und unter museum@tlda.thueringen.de

red