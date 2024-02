Thangelstedt. Michael Senz aus Thangelstedt bekommt bei seiner Kronkorken-Sammlung Unterstützung aus ganz Deutschland.

Und wieder ist ein Container gefüllt mit Kronkorken. In seiner Sammelaktion zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz ist Michael Senz ein großes Stück weiter gekommen. Beim Sammeln des Recyclingsmaterials helfen ihm mittlerweile Menschen aus ganz Deutschland. Viele Privatleute, Familien und Vereine senden Senz kiloweise Kronkorken zu. Unterstützer aus Sachsen kamen am Wochenende mit einem Transporter nach Thangelstedt, um ihren Beitrag zu leisten.