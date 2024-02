Weimar. Nur einen Abend lang ist das Studierendenprojekt im Mon Ami zu sehen. Ab Oktober wird es in der Galerie Markt 21 gezeigt.

Nur am Dienstag, 6. Februar, ist im Mon Ami eine Sonderausstellung zu sehen: In einem deutsch-französischen Projekt von Hélène Dal Farra werden Menschen verschiedener Altersgruppen von französischelernenden Studierenden zur europäischen Identität befragt. Wie kann man das Europäischsein fördern? Wie können das Erlernen einer Fremdsprache, Austauschprogramme, Begegnungen zwischen europäischen Bürgerinnen und Bürgern sowie die europaweite Politik dabei helfen, sich europäischer zu fühlen?

Zitate aus den Antworten der Interviewteilnehmenden wurden ins Französische übersetzt und mit Fotos illustriert. Die Bilder stammen vom französischen Fotografen Pierre Belhassen und der deutschen Fotografin Tina Wagner, sowie Weimarer Studierenden. So ist eine Ausstellung entstanden, die im Mon Ami und im Oktober in der Galerie Markt 21 gezeigt wird. Der Titel „Nous et eux – Eine Auseinandersetzung mit europäischer Identität“ steht für „Wir und sie“.

Im Mon Ami wird diese Ausstellung am Dienstagabend, 19 Uhr, eröffnet. Nach der Vernissage werden drei Bands auftreten, die auf Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Spanisch und Portugiesisch Musik machen, um die Mehrsprachigkeit Europas zu fördern.

red