Apolda. Am Donnerstag sollten sich alle Krawattenträger auch in Apolda in Acht nehmen. Frauen des AFC sind auf der Jagd nach Krawatten.

Auf der Hut sein sollten Männer, die Krawatten tragen, am Donnerstag. Zum Weiberfasching sind in Apolda traditionell die Frauen des AFC unterwegs. Auf Beutezug gehen sie am Vormittag zunächst im Landratsamt, wo sie pünktlich 11.11 Uhr mit den Scheren zu Werke gehen wollen. Um den Spaß zu unterstützen, sollten die Herren vielleicht die Krawatten umbinden, die sie eh schon längst in die Kleiderkammer geben wollten oder die jüngst das Weihnachtsgeschenk der Schwiegermutter war ...

dlb