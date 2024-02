Schöndorf. Ihre Türen will die Regelschule im Weimarer Ortsteil Schöndorf am kommenden Donnerstag für Interessierte öffnen.

Die Regelschule Weimar-Schöndorf öffnet am kommenden Donnerstag, 8. Februar, ihre Türen für alle interessierten Eltern und Kinder. Von 16 bis 18 Uhr lädt die Bildungseinrichtung ein, einen Blick in den Schulalltag zu werfen. Es besteht die Möglichkeit, sich über das Schulprofil und die Unterrichtsarbeit zu informieren sowie sich ein Bild von den modern ausgestatteten Unterrichtsräumen zu machen, heißt es von der Schule. Schülerinnen und Schüler stellen ihre Arbeitsergebnisse aus verschiedenen Fächern vor und laden Interessierte mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ein, Experimente in den Naturwissenschaften Chemie, Physik und Biologie zu erleben. Auch die Schulsozialarbeiterin stellt ihre Arbeit an der Schule vor. Für Verpflegung werde gesorgt.