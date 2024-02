Weimar. Einschränkung in Oberweimar und im Stadtzentrum

Wegen einer Havarie an der Trinkwasserleitung ist seit Ende Januar die Buchholzgasse in Oberweimar voll gesperrt. Nach Angaben der Stadt soll die Einschränkung im Ortsteil nach jetziger Planung am Mittwoch dieser Woche, dem 7. Februar, zu Ende gehen können. Eine eintägige Sperrung wird darüber hinaus am Freitag, dem 9. Februar, von 7 Uhr in der Jahnstraße in der Weimarer Innenstadt eingerichtet. Betroffen sei diese ab dem Kreuzungsbereich zur Paul-Schneider-Straße, heißt es in einer Presseinformation. Dadurch entstehe eine Sackgasse auf dem Abschnitt bis zur Wallendorfer Straße, teilte die Stadt weiter mit. Die Einschränkung werde für Baumfällarbeiten notwendig und dauere voraussichtlich bis 20 Uhr, heißt es von der Stadtverwaltung.

red