Weimar. In Weimars Kino ist unlängst das Filmmusical „Die Farbe Lila“ angelaufen. Theaterleiter Tino Schmidt klärt auf.

Das Filmmusical „Die Farbe Lila“ ist im Februar nun auch in den deutschen Kinos angelaufen und ist damit auch im Cine-Star in Weimar zu sehen. Theaterleiter Tino Schmidt zum Film: „Mit ‚Die Farbe Lila‘ erzählt Warner Bros. Pictures die Geschichte der außergewöhnlichen Freundschaft dreier Frauen, die das Schicksal untrennbar zusammengeschweißt hat. Regie bei dieser mutigen Neuauflage des beliebten Klassikers führte Blitz Bazawule.“ Der ghanaische Musiker, Plattenproduzent, Autor und Filmemacher war bereits für „Black Is King“ oder „The Burial of Kojo“ verantwortlich. Produziert wurde der Film von Oprah Winfrey und Steven Spielberg.