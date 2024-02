Oberweimar-Ehringsdorf. Im Weimarer Ortsteil Oberweimar-Ehringsdorf geht es am Mittwoch um die Kommunalwahlen am 26. Mai.

Zu seiner Februar-Sprechstunde lädt der Ortsteilrat Oberweimar-Ehringsdorf bereits für den heutigen Dienstag, 13. Februar, von 9 bis 10 Uhr ins Ortsteilbüro im Steinbrückenweg 5 ein. Dieses Mal nimmt Ortsteilratsmitglied Hans Müller Hinweise und Fragen der Einwohner entgegen, die dann im Ortsteilrat besprochen werden, so Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (Grüne). Dieser kommt am Mittwoch, 14. Februar, ab 19 Uhr im Vereinshaus „Zur Linde“, Weimarische Straße 1, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. „Neben der Auswertung vergangener und der Vorbereitung bevorstehender Veranstaltungen und Aktionen wird es um Informationen aus der Rechtsabteilung zur Kommunalwahl am 26. Mai gehen und darum, wie man für den Ortsteilrat kandidieren kann“, kündigt Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle die Tagesordnung an. red