Mellingen. Traditioneller Sponsoren-Umzug durch die Gemeinde stand auch in der 52. Saison zum Abschluss auf dem MFC-Programm

Nach zwei abendlichen Festsitzungen, einer weiteren am Nachmittag, dem Weiberfasching mit „XtraWild“ und dem Kinderfasching am vergangenen Sonntag gewährte der Mellinger Faschingsclub (MFC) am Vormittag des 12. Februar seine bewährte närrische Zugabe im Dorf. Traditionell am Rosenmontag brach die karnevalistische Mannschaft der Ilmsprotte zu ihrem gut vierstündigen Sponsorenumzug auf.