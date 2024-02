Ulrichshalben. Mit dem Duo Osensus spielen zwei hochtalentierte Ausnahmemusiker am Wochenende auf dem Kulturgut in Ulrichshalben. Beim Kammermusikabend für Cello und Klavier sind Werke von Schubert, Schumann, Granados und Britten zu hören.

Nach ihrem ersten Preis beim „Internationalen Pablo Casals Award“ in Spanien und Auftritten unter anderen in Cape Town, Barcelona und Wien macht die Weltklasse-Cellistin Luka Coetzee erneut Halt im Kulturgut Ulrichshalben. Als Teil des Duo Osensus wird die 2004 geborene Kanadierin mit dem belgischen Pianisten Nicolas Absalom zu hören sei. Dargeboten wird am Sonntag ein Kammermusikabend für Cello und Klavier mit Werken von Schubert, Schumann, Granados und Britten.