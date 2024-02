Weimar. Gesundheitstag am Weimarer Spezialgymnasium zeigt Musiktalenten, dass es nicht allein Begabung braucht, um gute Musik zu spielen.

Während die Mehrheit der Thüringer Schülerinnen und Schüler in die Winterferien startet, geht am Weimarer Spezialgymnasium Schloss Belvedere der Unterricht weiter, allerdings nicht in gewohnter Form. Der Wochenstart stand für die Musikbegabten ganz im Zeichen der Gesundheit.