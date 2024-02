Weimar. Holzbildhauer Radek Teterycz stellt Kunstwerke aus, die physikalische Gesetze zu überwinden scheinen.

Im Weimarer Rathaus ist demnächst eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Radek Teterycz zusehen. Er stammt aus Weimars polnischer Partnerstadt Zamość. Teterycz zeigt Holzskulpturen, die scheinbar mit der Schwerkraft spielen. Am Dienstag, 20. Februar eröffnet die Schau, die bis 14. März zu sehen ist.

Radek Teterycz ist autodidaktischer Künstler. Holz als gewachsenes Material fasziniert ihn in seiner Kunst. Dabei nutzt er vor allem nicht mehr benötigtes Brennholz oder das Holz umgestürzter Bäume und bringt es in eine neue Form. Mit Hilfe traditioneller Methoden der Holzbearbeitung entstehen so einzigartige Skulpturen aus einem Stück. Der Künstler drückt damit eine dynamische und expressive Formensprache aus, die die natürliche Schönheit und Kraft des Holzes hervorhebt. Das Holz für seine Arbeiten stammt aus den Dörfern der Region Roztocze.

Teterycz hat seine Werke bereits in mehreren Galerien und Ausstellungen in Polen und im Ausland präsentiert, unter anderem in der Galerie Art in House in Warschau, wo er auch an verschiedenen Auktionen teilgenommen hat. Er lässt sich von der Landschaft, der Geschichte und der Kultur seiner Heimatregion inspirieren, die er als „eine Brücke zwischen Ost und West“ bezeichnet. Über seine Kunst sagt er: „Ich möchte, dass meine Werke die Menschen berühren, sie zum Nachdenken anregen und ihnen neue Horizonte eröffnen“.

Die Ausstellung soll die kulturellen Verbindungen zwischen Weimar und seinen Partnerstädten zu stärken. Sie ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses wochentags jeweils von 7 bis 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

red