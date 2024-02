Weimar. Von der Hochschule in Weimar geht es für Anna Handler auf die große Bühne. 2025 debütiert sie als Assistenzdirigentin beim Tanglewood Festival in Boston.

Anna Handler, ehemalige Dirigierstudentin der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, wurde zur Assistenzdirigentin des Boston Symphony Orchestra (BSO) ernannt. Die Berufung erfolgte durch den BSO-Musikdirektor Andris Nelsons. Handler tritt in die Fußstapfen von Leonard Bernstein und Michael Tilson Thomas, die ebenfalls als Assistenzdirigenten beim BSO begannen.

Die deutsch-kolumbianische Dirigentin und Pianistin ist in München aufgewachsen. In Weimar gehörte sie der Klasse von Ekhart Wycik an. Danach wechselte sie an die renommierte Juilliard School in New York. 2022 gab sie ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen. 2025 wird Anna Handler erstmals mit dem BSO beim Tanglewood Festival 2025 spielen.

red