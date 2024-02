Blankenhain. Blankenhains Stadtrat tagt am 29. Februar öffentlich

Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung dieses Jahres und der planmäßig vorletzten vor den Kommunalwahlen Ende Mai kommt am Donnerstag, 29. Februar, der Blankenhainer Stadtrat zusammen. Das Gremium hat sich dann unter anderem die Architekten des Weimarer Büros Schettler & Partner eingeladen, um über den Planungsstand des Kindergarten-Neubaus informiert zu werden. Die Weimarer hatten im März vergangenen Jahres den Auftrag erhalten, Hochbau und Ausstattung für den am Blankenhainer Lindenpark vorgesehenen Ersatz-Neubau des Kindergartens „Waldgeister am Steintisch“ zu planen.