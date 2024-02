Weimar. Allerlei Live-Musik steht in den nächsten Tagen wieder in Weimar auf dem Programm. Außerdem können sich Lesebegeisterte vernetzen und einem Weimarer wird in Berlin gedacht.

Musikalischer Spagat im Forum Seebach

Klassische Musik auf Gitarre und Flöte gibt es am Freitag, 16. Februar, 16 Uhr, im Forum Seebach zu hören. Gitarristin Ioanna Kazoglou (Griechenland), Gitarrist David Antigüedad (Spanien) und Flötistin Gabriella Balog (Ungarn) sind Studierende der Weimarer Musikhochschule und spannen in ihrem Programm den Bogen von Nordeuropa nach Südamerika. Sie spielen klassische Werke von Bach und Schubert, Turina und Ourkouzounov.

Rockmusik en masse im Kasseturm

Pflichttermin für alle Rockmusik-Fans Ü30: Die nächste Faltenrock-Party steigt am Freitag, 16. Februar, im Kasseturm. Ab 21 Uhr legen Henne und Toni auf.

Weimarer spielen zum Gedenken in Berlin

Am 17. Februar 2024 wäre Christopf Stölzl, langjähriger Leiter der Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt, 80 Jahre alt geworden. An den 2023 verstorbenen Kulturhistoriker, Publizisten und Politiker erinnert das Deutsche Historische Museum in Berlin am Samstag, 17. Februar, 17 Uhr. Stölzl war der erste Direktor des Museums. Studierende aus Weimar, die Trägerinnen und Träger des Stölzl-Deutschland-Stipendiums sind, tragen mit Musikbeiträgen zum Programm bei.

Junge Bücherwürmer unter sich

Junge Lesebegeisterte treffen sich am Montag, 19. Februar, in der Literaturetage in der Eckermann-Buchhandlung. Ab 16.30 Uhr lädt die Literarischer Gesellschaft Thüringen zum „Jule-Treff“. Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren können sich dort über das Lesen austauschen und erhalten aktuelle Leseempfehlungen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Lieblingsliederabend mit zwei Uraufführungen

Gleich zwei Uraufführungen gibt es in der nächsten „Lieblingslieder“-Ausgabe am Dienstag, 20. Februar, um 20 Uhr im Foyer des DNT zu hören: Sopranistin Heike Porstein und Tenor Jörn Eichler aus dem Musiktheater-Ensemble heben zusammen mit der Staatskapelle Weimar André Kassels „Jammerlieder“ und Peter Helmut Langs „Stele für den Frieden“ aus der Taufe.

red