Weimar. Zweiter Kompromiss-Standort vor Weimars Schillermuseum fällt bei Prüfung durch.

„Alle haben gesagt, da muss man was tun. Und dann habe ich etwas getan.“ Barbara Bunge sitzt am Mittwochmittag zusammen mit Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk) in Weimars Rathaus. Im Gepäck hat die 75-jährige Weimarerin eine rund 300 Unterschriften lange Liste. Allesamt Personen, die sich gegen die ursprüngliche Version der Neuregelung der Straßenmusik in Weimar ausgesprochen haben.