Weimar. Weimar erhofft dadurch Sendezeit im „heute journal“

Zum 30-jährigen Bestehen des Weimarer Menschenrechtspreises soll die Vergabe dieses Mal nicht zwingend am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, stattfinden. Hintergrund: Durch Vermittlung der Schirmherrin Gundula Gause ist ein Beitrag zum Preis-Jubiläum im „heute journal“ denkbar. Dann müsste Weimar den Preis an einem anderen Tag übergeben, weil am 10. Dezember stets auch der Friedensnobelpreis vergeben wird.