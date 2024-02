Weimar. Pawlowna-Gesellschaft lädt Historiker Jörg Ulrich Stange zum Salon ein.

Russlands Herrschaft über Ostpreußen im Siebenjährigen Krieg bestimmt als Thema den 13. Maria-Pawlowna-Salon, zu dem am Donnerstag, 22. Februar, 18 Uhr, in den Gewölbekeller der Stadtbücherei eingeladen wird. Die Maria-Pawlowna-Gesellschaft hat dafür den Historiker, Autor und Vorsitzenden des Kieler Zarenvereins, Jörg Ulrich Stange, nach Weimar geholt. Er bereitet einen Vortrag vor mit dem Titel „Ostpreußen unter der Zarenherrschaft 1757-1762. Russlands preußische Provinz im Siebenjährigen Krieg“. Jörg Ulrich Stange machte umfangreiche historisch-wissenschaftliche Studien über die Zeiten der Besetzung Ostpreußens und fasste die Erkenntnisse in seinem kürzlich erschienenen Buch zusammen.

red