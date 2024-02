Weimar. Rund um den Weltgästeführertag am 21. Februar soll es in Weimar wieder ein kostenfreies und informatives Programm geben.

Der Weltgästeführertag naht, und auch in Weimar haben sich die Gästeführer rund um den 21. Februar, dem Gründungstag des Weltverbandes der Gästeführer, wieder einiges einfallen lassen. Schon ab dem kommenden Dienstag stehen über die ganze Woche kostenfreie Führungen auf Spendenbasis auf dem Plan. Den Aufschlag hat Gästeführerin Petra Venzke am Dienstag mit dem Thema „Vom Brücken bauen“, einem der ersten Großprojekte der Menschheit, wie es in der Ankündigung heißt.