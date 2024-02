Weimar. Pianist Daniel Heide spielt am 23. Februar den Auftakt zur Veranstaltungsserie. Als erstes sind Beethoven und Bach zu hören.

Pianist Daniel Heide wird demnächst regelmäßig in der Notenbank zu hören sein. Am Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, beginnt seine Konzertserie mit Präludien und Fugen aus Bachs Klavier und Beethovens „Sonate f-moll op.57“, bekannt als die „Appassionata“. Die Folgekonzerte finden am 30. März, am 21. April und am 12. Mai statt, stets mit wechselnden Komponisten. Tickets kosten 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) in der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.

red