Weimar. Trauerzug führt am Montag, 19. Februar, vom historischen Markt über den Weimarer Herderplatz zum Goetheplatz.

Der rechtsterroristische Anschlag von Hanau vom 19. Februar 2020 jährt sich am Montag zum vierten Mal. Zu einer Gedenkveranstaltung wird auch in diesem Jahr wieder auf den Weimarer Markt geladen. Ein Trauerzug soll um 17.15 Uhr auf Weimars historischem Markt beginnen und über Herderplatz und Eisfeld zum Goetheplatz führen. Die Mahnwache und der Trauerzug sollen an die neun Menschen erinnern , die dem rassistischen Anschlag vor vier Jahren zum Opfer fielen, die aus Sicht der Veranstalter schleppende Aufklärung thematisieren und ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus setzen. Aufgerufen zur Mahnwache hat der Fachdienst für Migration und Integration Weimar/Weimarer Land zusammen mit dem Förderverein „WEunited“ des Awo-Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen und dem Netzwerk Antirassismus Weimar.