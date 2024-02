Weimar. Pfarrerin Anne Puhr über die Fastenzeit und Dinge, die man sich versagen kann

Was bringt Sie so richtig in Versuchung? Das Stück Kuchen was sie eigentlich nicht noch essen wollten, wegen des Gewichts? Die Zigarette die geraucht werden will, obwohl sie es im Grunde längst aufhören wollen? Ansichten, die Menschen abwerten und die eigene Friedfertigkeit herausfordern?

Gelegenheiten gibt es sich genügend jeden Tag, die Sie in Versuchung bringen. Jetzt hat die Fastenzeit begonnen. Kein Alkohol trinken, keine Schokolade essen, kein Fernsehen schauen sind für manche die Vorhaben. Sicher braucht es dafür eine ganze Portion Willensstärke und Zutrauen, dass es sinnvoll ist, was man durchhalten möchte. Und Durchhalten auch mit ganz anderen wichtigen Verhaltensweisen oder Haltungen ist nicht weniger schwer, meine ich.

Anne Puhr ist Pfarrerin in der Kreuzkirche in Weimar. © Tobias Schubert | Tobias Schubert

Nicht in Versuchung gebracht werden vom Hass anderer Menschen, zum Beispiel. Mit guten Ideen für das Miteinander von Menschen, mit Solidarität, Klarheit und Hoffnung dem Hass begegnen. Oder sich nicht einwickeln lassen von leichten schnellen Lösungen für komplizierte Fragen.

Teufel stellt Jesus auf die Probe

Jesus wurde richtig arg in Versuchung gebracht. Der Teufel persönlich ist ihm begegnet. Er wollte ihn beim eigenen Ego packen. Bist du der Gottessohn? Beweis es doch! Dass er da nicht eingeknickt ist, bewundere ich. Ich hätte vermutlich irgendwann gezeigt, was ich kann, schon alleine um nicht weiter genervt zu werden. Eine riesige Herausforderung, nicht den Versuchungen nachzugeben! Ich hoffe auf die Portion Willensstärke und Zutrauen für die gegenwärtigen Herausforderungen, die uns angehen.

