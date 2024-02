Weimar. „DesignWe.Love“ aus Weimar unterstützt das Kinderhaus mit 1000 Euro.

Über eine üppige Zuwendung konnte sich in dieser Woche das Weimarer Kinderhaus freuen: Inhaber Mark Pohl (rechts) überreichte stellvertretend für das gesamte Team von „DesignWe.Love“ den aufgerundeten Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro aus der Weihnachtstombola in der Schützengasse an Ramona Zander, Leiterin des Weimarer Kinderhauses, und an viele Kinder. Die ganzjährige Arbeit des Kinderhauses sei ein wertvoller Beitrag für die Jugendhilfe-Arbeit in der Kulturstadt, heißt es von „DesignWe.Love“. Das Unternehmen wolle auch in Zukunft hier weiter tatkräftig unterstützen.