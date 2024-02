Weimar. Die Bildungseinrichtung am Herderplatz 9 ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen.

Das Goethe-Gymnasium in Weimar öffnet am kommenden Samstag, dem 24. Februar, am Schulteil am Herderplatz 9 und im Haupthaus Amalienstraße 4 von 9 bis 12 Uhr seine Pforten, um ehemaligen, heutigen und zukünftigen Schülern sowie Eltern, Freunden und Gästen Einblicke und Einsichten in den Schulalltag zu gewähren. Darüber informiert die Weimarer Bildungseinrichtung.