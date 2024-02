Weimar. Peter Gülke und das Klenke-Quartett beschäftigen sich mit Werken von Purcell, Arriaga und Debussy im Konzertsaal des Musikgymnasiums Schloss Belvedere.

Das nächste Konzert der Reihe „Auftakt“ am Musikgymnasium Schloss Belvedere lockt Kammermusikfreunde am Donnerstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr in den Konzertsaal der Schule. Ein Gesprächskonzert gestalten der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke und das Klenke-Quartett zum Thema „Fantasien“. Zu hören sein wird eine breite Palette musikalischer Meisterwerke.

Peter Gülke tritt mit dem Klenke Quartett auf (Archivbild). © TLZ | Maik Schuck

Die Fantasie, in der Musik eine ungebundene instrumentale Form, wählten Komponisten seit dem 16. Jahrhundert, um ihren musikalischen Einfall ohne starre Struktur auszudrücken. Henry Purcell, ein englischer Musiker während der Regentschaft von Charles II., belebte diese Form zu einer Spätblüte. Das Klenke-Quartett spielt Purcells „Chaconne“ und „Fantasien“, Debussys „Streichquartett g-Moll op. 10“ und Juan Cristóstomo de Arriagas „Streichquartett Nr. 1 d-Moll“.

Vermächtnis aus einem kurzen Leben

Juan Crisóstomo de Arriaga, ein Musiker zur Zeit der spanischen Romantik, starb bereits mit 20 Jahren an Tuberkulose. Sein künstlerisches Vermächtnis, darunter sein Streichquartett Nr. 1 in d-Moll, steht in enger Verbindung mit Werken von Mendelssohn und Schubert. Claude Debussy wiederum war bekannt für seine eigenständige, fantasievolle Klangsprache durch den freien Umgang mit Formen und das Verweben unterschiedlichster musikalischer Einflüsse. Im „Streichquartett g-Moll op. 10“ vereint er geschickt gregorianische Kirchentöne, Musik der Roma und fernöstlich-exotische Gamelan-Klänge zu einem Klanggemälde.

Tickets für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro, für Studierende und Kinder 5 Euro) gibt es an der Konzertkasse sowie im Vorverkauf in der Tourist-Information Weimar unter Telefon: 03643/7450.

red