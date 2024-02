Weimar. Volker Gerling wird auf der Bühne des Mon Ami Weimar Fotografien in bewegende Geschichten verwandeln.

Volker Gerling lässt Fotomotive per Daumenkino lebendig werden. Das zeigt er am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr auch im Mon Ami. Unter dem Titel „Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt“ setzt Gerling seine fotografierten Protagonisten auf einer Leinwand in Bewegung.

Der Fotograf ist bekannt dafür, dass er 5000 Kilometer durch Deutschland gewandert ist und dabei durch die Linse Begegnungen mit Menschen dokumentierte und aus den Porträts Daumenkinos fertigte. Auf der Bühne erzählt er von diesen Begegnungen, seien sie ernsthaft, skurril oder einfach nur alltäglich, und bringt seine Protagonisten für einen Moment zum Leben.

Das Stück „Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt“ wurde bereits auf Theaterfestivals in 30 Ländern auf vier Kontinenten gezeigt und erhielt beim Fringe Theaterfestival Edinburgh 2015 den renommierten Total Theatre Award. Neben Gerlings neuesten Daumenkinos werden auch Arbeiten seiner früheren Wanderschaften zu sehen sein. Tickets sind im Vorverkauf für 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) unter monami-weimar.de sowie in der Tourist Info Weimar erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro (ermäßigt 10 Euro).

red